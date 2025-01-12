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台前少將盜洗衣機囚6年8月
台灣陸軍金門防衞指揮部前少將參謀長林承家於2018年，把公款採購的洗衣機據為己有。金門地方法院一審認定林承家涉犯貪污罪但情節輕微，判處12年徒刑，褫奪公權3年。金門高分院則認為量刑過重，撤銷改判6年8月。最高法院上周四認為二審判決無誤，駁回林承家上訴，全案定讞。（綜合報道）
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