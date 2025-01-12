購4.8萬元羽絨服4日起毛 店方售貨員稱正常損耗

【本報綜合報道】浙江省杭州市一名女子去年11月在一間名牌專賣店，花費逾45,500元人民幣（約48,321港元）購買一件羽絨服，最近拿出穿着4天後便開始起毛。店舖售後人員稱是正常損耗，惟事主認為是品質問題，要求退貨。

事主洪女士表示，她上月因天氣轉涼而拿出羽絨衣穿着，詎料數天後袖口和下襬開始起毛。她隨後帶同羽絨服到店舖詢問，對方並未解釋，只稱若衣服起毛能為她保養，惟洪女士不滿相關處理方式，認為產品價格與品質極度不符。店舖售後人員表示，衣服可能與桌角等摩擦導致起毛，惟洪女士強調穿着比較小心，不認同售後人員說法。