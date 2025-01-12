料本月中下旬 流感活動水平下降
【本報綜合報道】冬季是呼吸道傳染病高發期，常見病原體包括流感病毒、人偏肺病毒和呼吸道合胞病毒等。中國疾控中心傳染病處研究員王麗萍指，流感病毒陽性率上升趨緩，預計本月中下旬流感活動水平下降。
流行強度較去年低
王麗萍表示，預計今年冬春季仍將呈現多種呼吸道傳染病交替或疊加流行態勢，但總體流行強度和醫療負荷較去年低。由於氣候等原因，不同省份流感活動水平有所不同，除南方個別省份處於流行早期外，大多數省份流行強度處於中等水平。人偏肺病毒陽性率在北方省份上升趨緩，14歲及以下病例中陽性率開始下降，而呼吸道合胞病毒陽性率在0至4歲年齡組中呈波動上升趨勢。
北京市疾控中心免疫預防所副所長黃芳稱，人偏肺病毒在2025年第一周全國檢測陽性率為6.2%，低於流感，並非當前呼吸道傳染病優勢病原體。北京協和醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師張弘建議公眾盡量接種流感疫苗、加強個人防護來預防流感，不推薦預防性服用藥物。
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