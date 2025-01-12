料本月中下旬 流感活動水平下降

流行強度較去年低

王麗萍表示，預計今年冬春季仍將呈現多種呼吸道傳染病交替或疊加流行態勢，但總體流行強度和醫療負荷較去年低。由於氣候等原因，不同省份流感活動水平有所不同，除南方個別省份處於流行早期外，大多數省份流行強度處於中等水平。人偏肺病毒陽性率在北方省份上升趨緩，14歲及以下病例中陽性率開始下降，而呼吸道合胞病毒陽性率在0至4歲年齡組中呈波動上升趨勢。