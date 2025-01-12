近海平均溫度再增 極端天氣災害頻生

國家海洋環境預報中心上周五稱，最新監測顯示去年中國近海年平均海表溫度再創新高達21.5℃，較2023年上升0.15℃，比常年偏高1.16℃。

中國近海年平均海表溫度已連續兩年增長，其中渤海及黃海北部較常年偏高1.51℃，黃海南部偏高1.47℃，東海較常年偏高1.04℃，南海偏高0.88℃。去年中國近海熱含量較常年偏高71PJ（1PJ=1,019焦耳），其中渤海及黃海北部偏高3PJ，黃海南部偏高7PJ，東海偏高9PJ，南海偏高6PJ。國家海洋環境預報中心表示，將密切關注今年全球海溫和熱含量發展狀況，及時提供最新監測訊息。

海洋變暖將導致極端天氣和氣候事件頻繁發生，如颱風、海洋熱浪等，威脅生命財產安全。隨着海洋變暖和層結加劇，海洋碳吸收效率下降，導致更多人為二氧化碳留在大氣中，加劇全球變暖。同時，更強的海洋層結會抑制海洋垂向溶解氧輸送，導致海洋內部氧含量進一步減少，威脅海洋生物生存。

本周冷空氣活躍 氣溫降4至6℃ 另外，中央氣象台昨日發布天氣提示，指未來一周冷空氣活躍。周一至三較強冷空氣將影響中東部大部，氣溫下降4至6℃，部分地區降溫8℃以上。中央氣象台繼續發布大風藍色預警，預計未來數天全國大部地區降水較弱，青藏高原至西南地區東部自西向東將有一次雨雪，普遍小雨（雪）為主，西藏東南部、雲南西北部、川西高原北部等地局地有中到大雪。

此外，西北地區東部、內蒙古、東北等地有陣性或零星小雪天氣。氣象專家提醒，近期冷空氣雖然不強，但活動頻繁。部分地區陣風較大，設施農業、臨時搭建物、廣告牌等有倒塌墜落風險，公眾出行時需注意遠離，戶外活動做好防寒保暖措施。西藏定日地震災區及周邊周日至二周邊有降溫過程，有5至6級大風、陣風7至8級，氣溫下降4至8℃，周日夜間有弱降雪。本報綜合報道