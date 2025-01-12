春運後日啟動 多部門開會商防亂

【本報綜合報道】為期40天的春運周二開始，預測今年春運全社會跨區域人員流動量將達90億人次，創歷史新高。交通運輸、公安部等部門近日分別開會，要求確保春運群眾平安出行。鐵路部門也加強車票發售監控和例行巡檢，保障旅客順暢購票。廣東省政府上周四宣布，廣州白鵝潭將於1月29日（大年初一）晚上舉辦春節煙花匯演。

公安部上周五在北京召開記者會稱，因應今年春運提早展開、假期增加，以及可能出現惡劣天氣等，該部門提前召開全國視像會議，要求各地公安機關結合冬季行動，強化安全隱患排查治理，切實保障人民群眾平安出行。具體措施包括，全力維護站場港口治安秩序、全力打擊整治違法犯罪行為，以及全力做好安全防範宣傳工作。

據鐵路12306科創中心消息，自2024年12月31日開始發售春運首日火車票以來，至上周四上午9時，已累計發售春運期間車票3,810萬張。從目前車票預售情況看，熱門出發城市主要有廣州、上海、北京、深圳、杭州、成都、武漢、南京、重慶、長沙。當前鐵路春運售票已進入高峰期，鐵路12306系統訪問和售票量明顯上升，預計高峰將持續一周左右。

廣州大年初一 舉辦煙花匯演 廣東省政府上周五在記者會表示，今年在廣州白鵝潭舉辦的春節煙花匯演，時長45分鐘，將融入2,025架無人機表演，配合燈光及視像投影等內容。煙花匯演暫定在白鵝潭周邊的越秀區、海珠區和荔灣區設置17個預約區，供市民預約觀賞。

除了舉行煙花表演之外，廣州還將於春節期間舉辦多場燈會。其中，南沙區將會舉辦2025年粵港澳大灣區燈會，燈會佔地870畝，主遊線路超過3公里，是目前國內規模最大、燈組最多、展期最長、參與城市最多的「超級燈會」。

而自1月1日起至春節，每天上午10時廣州都會發放「食在廣州」餐飲消費券，累計金額預計逾3,000萬元人民幣（約3,200萬港元）。