緬北園區頻轉售華人 處處鐵籠

【本報綜合報道】緬甸北部電訊詐騙集團更多犯罪細節曝光，不法分子把中國人稱為「豬仔」甚至是「行走的人民幣」。公安調查發現，每個電詐園區裏面都是鐵欄杆、大鐵籠，到處都有噴濺血漬。

有人私通外界遭毆斃 官媒於上周五播出警察節特備節目，指電騙團夥把蠱惑誘騙到緬北的中國公民視作重要斂財工具，甚至在各個電騙園區之間買賣交易。福建省泉州市公安局刑偵支隊支隊長邱鑫稱，有些人因為不會打字，不懂電腦，就一直反覆轉售。有人從最初兩萬至3萬元（人民幣‧下同，約2.1萬至3.2萬港元），到最後賣到30萬至40萬元（約32萬至43萬港元）。

為嚴格控制管理園區，電騙團夥主動向緬北各武裝勢力尋求庇護，繳納保護費、管理費。由電騙犯罪衍生出非法拘禁、綁架、強姦、敲詐勒索、故意傷害、故意殺人等犯罪活動。浙江省溫州市公安局刑偵支隊副支隊長張昌慧稱，在一宗案件裏，有受害人因通過手機和外界聯絡遭金屬棍活生生打死。

自2023年7月以來，公安部與緬甸相關地方部門開展警務執法合作，持續對緬北電訊詐騙犯罪組織多輪次打擊行動。截至目前，緬北相關地方執法部門共向中方移交電訊詐騙疑犯5.3萬名，一大批詐騙窩點被成功剷除。與此同時，針對以白所成、白應蒼、劉正茂、徐老發、魏懷仁等10名緬北重大疑犯為頭目的其他犯罪團夥，偵查工作也取得關鍵性突破。