王星風波延燒 華客春節遊泰 10%人取消機票

內地演員王星在泰國被綁架到緬甸詐騙園區近日成為焦點。受此事影響，泰國旅遊業遭遇明顯衝擊。有機票預訂公司表示，逾一成預訂春節期間前往泰國的中國遊客退票，基本沒有新增訂單，很多人選擇改往馬來西亞吉隆坡，或者改為國內遊。旅遊服務平台人員稱，受衝擊最大的是一些低價旅行團。

已付訂金 仍改為國內旅行 有內地網民分享已決定退款放棄泰國行程，改為國內旅行，之前預訂時向旅社支付4,200元人民幣（約4,500港元）訂金，如今旅行社表示無法退還訂金，雙方正磋商違約金問題。社交平台上的多個有開設泰國旅遊業務的旅行社直播間，評論區幾乎充斥與綁架事件相關的調侃言論，包括「賣了人如何分成」、「能否完整回來」。

有旅行社稱受網上輿論影響，前往泰國旅遊的人數比之前少，但不用擔心安全問題，旅行團都可以正常成行。泰國當地旅行社的職員則指，每年11月到翌年4月都是泰國的旅遊旺季，首都曼谷的治安很好，白天有導遊陪伴，晚上少外出就不會有安全問題。另一間泰國旅行社提到，只要不去邊境就很安全。

華使館籲防高薪招聘陷阱 另外，中國駐泰國大使館昨日發文提醒到泰國的中國公民警惕「高薪招聘」陷阱，不要輕信「高薪工作」、「包機票食宿」等虛假承諾，以免受騙上當。根據中泰免簽協定，入境對方國家從事工作、學習等須事先批准的活動，必須在入境前辦妥相應簽證。如免簽入境，請勿在泰從事非法務工等與免簽規定不相符的活動。中國公民在泰期間如人身安全和合法權益受到侵害，請及時報警，也可由在泰親友或委託他人報警，並聯繫中國駐泰使領館尋求協助。本報綜合報道