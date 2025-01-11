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印度寺廟人踩人慘劇釀6死
印度傳媒報道，南部安得拉邦一座寺廟周三發生人踩人事件，釀成至少6人死亡，數十人受傷。該寺廟有近2,000年歷史，最近舉辦一場為期10天的宗教活動，並免費派發門票，吸引大批信徒聚集到寺廟門前排隊領取門票。寺廟大門開啟時，約2,500人同時衝入去，期間有人摔倒地上，導致人踩人慘劇。（綜合報道）
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