英財相赴北京晤何立峰 舉行兩國經濟財金對話

【本報綜合報道】中國外交部發言人郭嘉昆昨日宣布，經中英雙方商定，第11次中英經濟財金對話今日在北京舉行，由中共中央政治局委員、國務院副總理、中英經濟財金對話中方牽頭人何立峰與英國財政大臣、對話英方牽頭人李韻晴共同主持。此次對話是相隔6年後再次舉辦。

中英隔6年再辦 郭嘉昆表示，這一高級別對話機制建於2008年，是就經濟財經領域戰略性、全局性、長期性重大問題開展對話合作的重要平台。

此次對話期間，雙方將討論宏觀經濟政策和經濟全球化、貿易與投資、產業合作、金融市場發展、金融監管合作等議題。郭嘉昆指出，作為世界主要經濟體和金融大國，中英強化經濟財經交流合作，符合兩國利益，符合各界期待，對兩國推動經濟增長和綠色發展具重要意義，也將為世界經濟發展增添確定性、注入新動力。中方期待雙方通過此次對話發掘合作潛力，推動中英經濟財經合作取得更多務實成果。

早前有報道指，李韻晴將於今日起訪華兩天，重啟自2019年以來凍結的高級別經濟和金融會談，並前往上海會見在華英商。她將是英國工黨政府去年7月上台後第二位訪華的內閣大臣，反映英國對華立場的重大改變。