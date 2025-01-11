跨國聯盟願供烏3萬架無人機

【本報綜合報道】烏克蘭防務問題國際聯絡小組會議周四在德國拉姆施泰因空軍基地舉行，英國和拉脫維亞主導的跨國聯盟宣布向烏克蘭提供3萬架無人機，總值4,500萬英鎊（約4.2億港元）。烏克蘭總統澤連斯基呼籲各國繼續支援烏克蘭，形容若半途而廢將是太瘋狂。

奧斯汀最後一次主持會議 今次是美國國防部長奧斯汀本月卸任前最後一次主持會議，他讚揚聯絡小組其他成員已承諾向烏克蘭提供超過600億美元（約4,680億港元）的直接安全援助，讓俄羅斯總統普京陷入絕望境地，俄烏衝突至今未實現任何一個戰略目標。知情官員透露，奧斯汀在會議結束時哽咽，形容領導烏克蘭防務問題國際聯絡小組會議是畢生榮幸。

英國國防部分布，向烏克蘭提供3萬架無人機資金來自英國、丹麥、荷蘭、拉脫維亞和瑞典，訂單已向軍工企業下達，未說明交付日期。國防大臣賀理安稱，新型無人機將是「最先進的第一人稱視角」無人機，允許烏軍機動越過俄羅斯防空系統，瞄準敵方陣地和裝甲車，今次會議向普京表明國際社會堅定支持烏克蘭。