韓總統警衞處長 阻逮捕尹錫悅 受查前已辭職

南韓總統警衞處處長朴鍾俊上周五阻止高級公職人員犯罪調查處執行總統尹錫悅逮捕令，被起訴妨礙執行特別公務罪。他兩度無視警方的傳召後，昨日終現身警察廳國家偵查本部接受調查。韓媒指，他在現身受查前已向代理總統崔相穆請辭，並獲准辭任。

朴鍾俊聲稱，之前已決定要配合警方的傳召，要尊重警方威信，他是因為律師團隊的準備工作所以耽誤了一段時間。他又認為調查機關應進行與總統身份相符的調查，執行逮捕令的方式不可行。

稱應避免發生流血衝突 當前政府機構間對峙衝突的局面令廣大國民感到擔憂，他認為任何情況下都不能發生武力衝突和流血事件。他曾多次致電崔相穆，建議對方為相關機構調解，並建議尹錫悅的律師團謀求新的解決方法，但沒有得到妥當回應。

此前，尹錫悅的代理律師尹甲根周四透露尹錫悅健康狀況良好，但為無法實現戒嚴目的而憂心，他本意是透過戒嚴告知在野黨在立法上肆意妄為、強行推進彈劾案比想像更為嚴重，過程中出現當前的混亂局面，若能克服當前亂局，戒嚴措施就算是成功。他稱，尹錫悅會接受憲法法院的彈劾案審判，即使判決的結果是罷免他。

另一名代表律師石東炫指，公調處若與在野黨串通一氣，試圖強行用武力拘留總統，將引發民眾強烈反對，這種情況可謂是「內戰」。對於使用「內戰」一詞，他解釋公調處和警方出動裝甲車和直升機拘留現任總統不是正常的執法行為，稍有差池就可能演變成內戰。本報綜合報道