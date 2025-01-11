黎巴嫩軍隊總司令當選總統

【本報綜合報道】黎巴嫩國會周四選出武裝部隊總司令約瑟夫‧奧恩（Joseph Aoun）為總統，填補懸空兩年多的真空。奧恩是美國認可的總統人選，選舉結果表明在經歷與以色列的戰爭後，黎巴嫩真主黨的影響力已經減弱。

填補兩年政治真空 在黎巴嫩各宗派的權力共享體系中，總統職位只保留給馬龍派基督徒。由於各派系之前嚴重分裂，2022年10月時任總統米歇爾‧奧恩（Michel Aoun）的任期結束後，總統職位一直空置。議長貝里說，約瑟夫‧奧恩在首輪投票未能達到至少86票的當選門檻。但在獲得真主黨與其什葉派盟友阿邁勒運動的議員支持後，奧恩在第二輪投票中得到99票，成為黎巴嫩歷史上第5位出任總統的軍隊總司令。他當選後說，黎巴嫩歷史進入新階段，他會迅速與國會開始磋商提名新總理，承諾確保只有國家享有武裝權。

真主黨長期青睞的候選人弗蘭吉亞（Suleiman Frangieh）周三退選，表明支持約瑟夫‧奧恩。法國和沙特阿拉伯特使也穿梭於貝魯特，敦促當地政治人物助約瑟夫‧奧恩當選。一名接近沙特王室的人士說，法國、沙特與美國特使都告訴與真主黨關係密切的貝里，國際社會對黎巴嫩的財政援助取決於約瑟夫‧奧恩是否當選。

選舉結果反映在真主黨受重創、敍利亞阿薩德政權倒台後，黎巴嫩與整個中東地區的力量平衡發生重大變化，沙特也正在恢復對黎的影響力。以色列外長薩爾歡迎約瑟夫‧奧恩當選，希望他有助於穩定局勢，為黎巴嫩創造更美好的未來，促進睦鄰關係。