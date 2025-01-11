卡特國葬 美國5總統齊聚華盛頓

【本報綜合報道】美國已故前總統卡特的國葬儀式當地周四在華盛頓國家大教堂舉行，現任總統拜登、候任總統特朗普，以及前總統克林頓、喬治布殊、奧巴馬等出席。卡特的靈柩在國葬結束後，空運回他的家鄉喬治亞州安葬。

靈柩運回家鄉安葬 拜登與第一夫人吉爾、特朗普和夫人梅拉妮亞、克林頓和夫人希拉妮、喬治布殊和夫人勞拉，以及奧巴馬等多名政要參加國葬儀式。拜登發表悼詞時，形容卡特不僅是一個品德高尚的人，而且讓他了解到品德的力量。

拜登談及當年宣布支持卡特選總統，就是基於認定卡特的獨特個人特質「品德、品德、品德」，卡特從不會讓政治潮汐影響服務和改變世界的使命。拜登讚揚卡特是一位愛國者，有人認為卡特屬於已過時的一代人，他實際上也屬於未來世代的人，他代表信仰、希望和愛，是年輕人要學習的好榜樣。

這是自2018年12月在華盛頓國家大教堂舉行已故前總統老布殊的國葬後，5位美國現任和前總統首次聚首。卡特於去年12月29日在喬治亞州逝世，終年100歲，是美國史上最長壽總統。卡特任內國際風雲變幻，成功促成以色列與埃及和解、實現中美關係正常化和建交，並把巴拿馬運河控制權移交巴拿馬。