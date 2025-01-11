巴拿馬運河 美憂受華控制 議員提案收購

美國候任總統特朗普近日指摘巴拿馬運河對美國船隻收取過高通行費，又受中國控制，威脅要奪回營運權。共和黨眾議員約翰遜（Dusty Johnson）周四正式提交《巴拿馬運河重新收購法案》，要求聯邦政府收購巴拿馬運河。

約翰遜是眾議院中國問題特別委員會、交通與基礎設施委員會成員，《巴拿馬運河重新收購法案》列明授權總統與國務卿協調與巴拿馬政府談判收購巴拿馬運河，由措施生效起的180天內，總統需向國會提交報告交代談判進展、潛在挑戰和預期結果。約翰遜發聲明指，特朗普考慮收購巴拿馬運河是正確的，中國在運河的利益和存在產生疑慮，美國必須保護海外實力，擁有和營運巴拿馬運河是建立更強大美國和更安全的全球重要一步。巴拿馬運河管理局局長莫拉雷斯（Ricaurte Morales）周三否認中國控制運河，規矩就是規矩，不會有例外，局方不能歧視中國、美國或任何人，這是違反中立協議、國際法，會招致混亂。

特朗普謀奪格陵蘭 丹麥認防禦差 另一方面，特朗普威脅不排除用武力奪取格陵蘭島，丹麥首相弗雷澤里克森周四表示無理由相信特朗普會入侵格陵蘭，已要求與他會面，但預料要等到他本月20日上任後。美國駐丹麥大使館指，美國沒有計劃增加在格陵蘭的軍事存在。

丹麥國防大臣波爾森同日承認長期以來忽視具戰略意義的格陵蘭島防禦工作，忽視了有助監督國家安全的船艦與飛機必要投資，現在致力解決問題。外長拉斯穆森淡化特朗普的威脅指「你可以認真對待特朗普，而不必從字面上理解他」，丹麥完全尊重格陵蘭想獨立，但不想對立。意大利總理梅洛妮則認為特朗普並非真的有意用武力奪取格陵蘭和巴拿馬運河，中國在巴拿馬運河和格陵蘭的商業重要性日增，這是特朗普發出警告的背後原因。

候任美國國家安全顧問沃爾茨直言，控制格陵蘭對美國國家安全至關重要，這關乎北極圈，俄羅斯試圖在該地區稱霸，關乎當地的關鍵礦物、石油及天然氣。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄方密切關注事態發展，幸好目前只處於言談階段。他強調俄羅斯在北極圈有國家和戰略利益，會繼續在區內的存在，維持和平與穩定是首要事務，對與所有國家合作達成這目標持開放態度。本報綜合報道