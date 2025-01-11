疏散肯尼思地區人群 誤發警報至全縣市民

【本報綜合報道】美國加州洛杉磯民眾在大火中逃離家園，但當地政府指引混亂，出逃人們在街上彷徨無助。當局前日下令最新起火的肯尼思地區居民疏散，警報卻錯誤發送至全縣1,000萬名居民的手機。

推土機剷堵塞車輛開路救援

荷里活大部分地區受濃煙籠罩，不少居民穿着睡衣、拖行李箱出逃，但不知道應逃向何方。收容所居民稱，當局只讓他們撤離收容所，因為有被燒毀危險，但無下一步指引。荷里活大道交通堵塞，有司機逆行繞開車龍。疏散期間，大量民眾決定半路棄車逃生導致道路進一步堵塞，重災區帕利塞茲、日落大道出動推土機剷走堵路車輛，為救援人員開闢道路。縣警長麥克唐納承認洛杉磯交通設計構成額外考驗，敦促居民遠離道路。