洛杉磯山火增至10人魂斷 損失料超過萬億元

40萬戶停電毀逾萬建築 季候風再臨恐加劇火勢 美國加州洛杉磯山火持續，截至當地周五增至10人死亡，官員估計死亡人數會持續上升。全州約有40萬戶停電，超過一萬幢房屋和建築物受損，經濟損失料高達1,500億美元（約1.17萬億港元），成為美國史上損失最慘重的山火。警方下令18萬人立即撤離，並對20萬人發出撤離警告，要求準備好隨時疏散。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在火災期間仍然外訪，引來民眾炮轟。

當局形容災區如被擲原子彈 截至前日傍晚，洛杉磯山火主要火場減少至5個，帕利塞茲是重災區，大火燒毀約69.8平方公里土地，伊頓、赫斯特、日落大道火勢仍未受控，新增火場位於肯尼思（Kenneth），目前災場面積達3.2平方公里，洛杉磯消防局下令附近居民疏散。洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）形容災區，「看起來就像是在這些地區投下了原子彈。」洛杉磯縣公共工程總監佩斯特雷拉稱，當地下水道、供水和供電設施嚴重受損。國家氣象局警告強烈季候風會再度增強，或加劇火勢和導致死灰復燃。

州長撥拜登電話5次未接通 總統拜登表明已提供聯邦資源和批准額外撥款，應對洛杉磯史上最嚴重山火，新撥款將在180天內承擔災區清除危險物質、臨時住所、救援人員薪酬和保護生命措施的全額費用。他預計當地風勢會暫時減弱，有助撲火。加州州長紐瑟姆巡視災區時受到居民批評，指當局除了叫人撤離，未有其他解決方法。紐瑟姆指會向拜登反映情況，並即場致電對方，但最終聲稱打了5次電話都未能接通。總統當選人特朗普責怪拜登和加州政府無能及管理不善，要求紐瑟姆下台。

市長外訪姍姍來遲 避談究責 洛杉磯周二火勢加劇之初，市長巴斯正身處非洲國家加納參加總統就職典禮，直至周三下午才返回洛杉磯，當時已有超過1,000幢房屋燒毀。巴斯前日拒絕解釋姍姍來遲的原因，僅強調當下焦點是拯救生命和家園，危機過去後才處理追究問題。在一次記者會上，巴斯提到：「如果市民需要幫助，可去URL。」URL意指網址，但巴斯僅照稿讀出3個英文字母，未有明確指出網址，結果又捱轟。

加國稱人員物資準備好支援 國防部長奧斯汀承諾隨時準備好提供援助，加州至今只向軍方提出小量請求，已採取措施確保軍隊在需要時做好準備。官員正與聯邦緊急事務管理署和加州合作，以確定下一步行動。加拿大緊急準備部長石俊（Harjit Sajjan）承諾，加拿大軍人、飛機設備和其他資源，以及250名消防員隨時準備好介入，支援美國。美國國家跨部門消防中心已要求加拿大派出兩架CL415水上轟炸機參與滅火，艾伯塔省準備調派。

美國國家氣象局洛杉磯辦事處早前預計，強烈季候風「聖塔安娜焚風」前晚至昨日再度吹襲當地，對洛杉磯和文圖拉縣地區造成火災天氣威脅，且風勢持續至下周初，風力在明天、下周二和下周三達到高峰。多場主要體育賽事宣布延期，全國美式足球聯盟（NFL）洛杉磯公羊原定主場迎戰明尼蘇達維京人，將移師至亞利桑那州舉行。美國職業籃球賽（NBA）洛杉磯湖人原定主場對陣夏洛特黃蜂的比賽則宣布押後。本報綜合報道