月子中心突執笠水電全斷 坐月婦留守維權

展破產程序清算 逾月工資拖欠職員 內地知名連鎖月子中心「愛家月子中心」管理層日前在工作群中突然宣布公司進入破產程序，各地多家門店陷入維權風波。愛家月子中心廣州番禺大學城店周三已停止提供服務，店內雜物滿地，月嫂、廚師等員工陸續離開，而一部分入住的產婦選擇繼續留守，一邊坐月、一邊維權。

馮女士去年9月在愛家月子中心廣州番禺大學城店以2.2萬元（人民幣‧下同，約2.35萬港元），全額支付一項入住套餐。她上月28日入住該中心時，再支付3,000元（約3,200港元）按金。惟周一上午月子中心突然停電，到傍晚再停水。入夜後有警察到來，當時有月嫂表示已一個多月未獲發工資。

警協調下恢復水電 月子中心所在物業的工作人員表示，截至周一該中心已欠租超過一個月，相關負責人失聯，物業於是斷水斷電。月子中心周二凌晨在警方協調下恢復供水、供電，但同日上午以「王沛騰和王金平」為落款的破產通知在愛家月子中心的總部工作群組流傳。

飲食全叫外賣解決 企業資訊查詢平台天眼查資料顯示，王沛騰為全資持有愛家月子中心的江蘇愛之家母嬰服務集團有限公司、廣州愛之家母嬰護理有限公司的法定代表人。破產通知顯示，愛家月子中心所屬公司因經營不善，已無法繼續營運，周二起逐步開展清算工作。馮女士稱，月子中心周二停止服務後，入住的產婦就沒飯吃了，現在全叫外賣。她老家在重慶，丈夫在廣州的工作未結束，故選擇留守月子中心，一方面因這裏居住環境比出租屋好一些，亦方便第一時間得到警方或公司的處理消息，有助維權。

廣州市番禺區人社局已介入此事，並發公告稱，廣州愛之家母嬰護理有限公司涉嫌拖欠12名員工工資共超過15.7萬元（約16.8萬港元）。有月嫂表示，與月子中心沒簽合約，也沒有社保。內媒周四多次致電王沛騰但未接通；對於內媒求證愛家月子中心維權事宜，廣州市公安局番禺區分局小谷圍派出所表示不便透露。本報綜合報道