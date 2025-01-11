兩岸國際

無人機攝韓濟州機場 華客被捕

南韓濟州警察廳周五表示，一名中國遊客因涉嫌使用無人機非法拍攝濟州國際機場而被捕。濟州國際機場屬於南韓最高級別的保全設施，半徑9.3公里範圍內劃為無人機禁飛區。警方指，涉事中國遊客於上月31日下午在未經許可下，在距離濟州機場跑道外圍約2公里處使用無人機拍攝機場。（綜合報道）
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