兩岸國際

涉收賄8.8億 新疆前副書記認罪

陝西省寶雞市中級人民法院周四一審公開開庭審理新疆維吾爾自治區黨委前副書記李鵬新受賄案，涉非法收受財物共計折合約8.22億元人民幣（約8.8億港元），他當庭表示認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。（綜合報道）
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