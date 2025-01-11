麻省理工華女生認用AI改作業

【本報綜合報道】美國麻省理工學院（MIT）教授皮卡德（Rosalind Picard）日前在神經資訊處理系統年會（NeurIPS 2024）上公開點名批評，一名在MIT就讀的中國留學生因學術不端被校方開除。內地網民事後發現該名留學生是畢業於浙江大學嚴姓女學生。嚴女近日在社交平台發文回應，承認自己2023年在一門課程作業中使用生成式人工智能ChatGPT對數據進行修改。

嚴女表示，自己修改數據後，她的MIT導師立即要求她停止提交兩篇已接收但未發表的論文，她意識到問題嚴重性，但為時已晚，而當收到處分結果時，感到世界變得恍惚，想逃避，但隨着時間推移，愈發感激並尊重MIT的決定，「這深刻的教訓比一張畢業證書更為珍貴」。另外，早前有傳聞指，嚴女曾聲稱自己在浙江大學本科階段就一直存在類似學術不端行為，只是從未遇到過問題，MIT因此對中國高等教育體系產生懷疑，認為中國學生缺乏道德教育，使浙大學生申請MIT的機會大大降低。嚴女亦在貼文中對此澄清，自己從未發表過此類言論，懇請民眾不要對其母校以及現就讀的學校產生質疑。