柯文哲律師抗告 指秘書非共犯

【本報綜合報道】台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年半，兩度交保後再被法院羈押禁見。繼同案3名遭羈押被告提出抗告後，柯文哲昨日委由律師到台北地方法院法警室，在今日限期前正式遞狀抗告，強調其秘書許芷瑜並非共犯。法院收狀後，會與另外3人的抗告狀併送高等法院。

稱許芷瑜只是證人 台媒指，柯文哲的抗告理由是此案被控涉犯違背職務收受賄賂等罪均已完成調查，許芷瑜最多只是證人，亦只涉政治獻金案，故她未返台接受檢方偵訊並不影響此案。

抗告狀又指出，此案經連續4個月偵查已傳喚數百人次，並造成民眾黨工幹部、金主的寒蟬效應，羈押是最侵害人權的手段，希望高等法院考量檢辯武器應評等，給予柯文哲交保處分。

台北地方法院另已排定於本月23日首度召開準備程序庭，將提訊柯文哲的親信兼大帳房李文宗、傳喚起訴後獲准交保的台北市前副市長彭振聲、都發局總工程司邵琇珮3人開庭。民眾黨將在今日司法節號召大遊行抗議司法不公，該黨秘書長周榆修昨日透露，已有逾萬人報名，不只國民黨好友會參加，很多綠營的好朋友礙於壓力沒法前來，但仍表示關心和祝福，但擔心屆時出現滋事分子。