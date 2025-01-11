台指陸俄仿製軍用品冒名供俄

【本報綜合報道】烏克蘭一名公民運動人士拉巴斯（Vadym Labas）早前揭露，台灣一家名為「TRC」公司出售關鍵元件給俄羅斯提升軍事炸彈性能。台灣外事部門周三澄清，相關消息完全子虛烏有，經查實為大陸與俄羅斯聯手仿製台灣產品，並刻意標記TRC品牌以佯裝台灣產品，此訊息應為對台灣的假訊息攻擊。

烏公民運動人士指發現台製品 在拉巴斯揭露上述消息後，亦有傳媒報道，台灣一間從事循迹防滑控制系統的公司，出售產品給俄羅斯用於軍事炸彈用途。台灣外事部門表示，獲悉相關報道之後，立即責成駐波蘭代表處聯繫烏方釐清事實，並且與經濟部門國際貿易署聯繫，釐清台灣遭到影射的廠商資訊。

經調查，公司名英文縮寫為TRC的台灣廠商名為「容成實業」，該公司表示，並沒有製造「循迹防滑控制系統」，針對莫須有指控，將採取法律行動。拉巴斯事後亦在社交平台公開澄清，台灣非常支持烏克蘭。

台灣外事部門強調，自俄烏戰爭爆發以來，台灣堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，提供援助烏克蘭重建家園所需的人道援助，呼籲各界留意假訊息對台灣的攻擊，勿受惡意誤導。