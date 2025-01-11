陸4海警船進金門海域 台驅離

【本報綜合報道】台灣海巡署通報，4艘大陸海警船周四兩度進入金門海域，是今年首次進入該水域，海巡部署4艘巡防艇驅離。台防務部門昨日另公布，周四上午6時至昨日上午6時，偵獲大陸4架次軍機、6艘次軍艦，其中3架次逾越台海中線進入台西南空域，另發現一個空飄氣球現蹤基隆西北面。

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台海巡署指，上述大陸海警船周四上午7時半分別自金門翟山、后湖、料羅及復國墩南面4處突入限制水域，隨後以兩艘兩組編隊方式航行，海巡署預置4艘巡防艇立即趨前應對，阻止對方深入，同時透過無線電以中英文廣播要求轉向航離，海警船兩小時後駛出金門限制水域。該署指出，大陸海警今次在清晨編隊襲擾，時間有別以往，研判有再度編隊駛入之虞，即要求所屬巡防艇在限制水域線上待命警戒，對方當日二度駛入時再次驅離。