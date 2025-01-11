台撥逾3億增戰力韌性 購美愛國者導彈零附件

台灣部署美製愛國者二、三型導彈，已確認增購愛國者三型增程型導彈，以加強反制大陸對台軍事威脅。台防務部門昨日公布的最新採購決標公告顯示，空軍司令部已與美方簽署5年涉款約13.75億元新台幣（約3.25億港元）的「愛國者二號訂單」，強化愛國者導彈系統裝備妥善率及零附件存量，增強戰力韌性。

決標公告顯示，台灣空軍司令部委由台駐美軍事代表團和美國在台協會，向美方採購愛國者二號訂單，自上月20日履約至2029年底，橫跨5個年度。台防務部門曾證實，台美雙方2019年確定增購愛國者三型增程型導彈，擬在今年和明年分批完成交運及部署。近來傳出台軍將增購愛國者三型導彈部署花東，台防務部門發言人回應指，台軍對於防衞武器採購有優先順序，4個建軍重點包括不對稱戰力強化、後備戰力強化、防衞韌性提升及應對灰色地帶侵擾威脅。

另簽地對空導彈等3採購決標 台防務部門昨日另公布與美簽署國家先進地對空導彈系統（NASAMS）、L頻段雷達換裝案及非L頻段雷達換裝案共3項完成採購決標，其中NASAMS對強化台北防空能力具強大助益。台媒指，該系統將部署在大台北周邊位置，決標公告亦透露了履約地點，台北市松山和新北市淡水區料成部署地。

另一方面，台行政首長卓榮泰周二接見美國台灣商業協會訪問團，針對如何持續深化台美經貿關係交流，並期盼協助解決台美雙重課稅問題，以及台美21世紀貿易倡議第二批協定談判能盡快展現成果。有台媒稱，會上有美方加熱煙商要求台灣政府，必須在農曆新年前開放加熱煙上市。台行政部門發言人李慧芝周三強調，整場接見未提到任何加熱煙議題，遺憾報道內容不實且未經求證。本報綜合報道