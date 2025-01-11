虛構國家計劃 詐騙案22人落網

涉款逾1484萬

案情指，犯罪集團通過成員在親朋好友間口耳相傳，推廣所謂「國家政策大系統」、「特殊產業」以及「985國際金融」等項目，謊稱這是有政府機構背景、非公開的融資項目，只要一次支付168元（約178港元）成為會員，在計劃成功後每人不僅能夠分派一份體面的工作，享受到五險一金保障，工作之後還能配給私家車，亦能一次過獲分380萬元（約403萬港元）的高額紅利，回報率超過兩萬倍。