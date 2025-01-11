虛構國家計劃 詐騙案22人落網
【本報綜合報道】上海市公安局周四公布，近日成功偵破一宗冒充國家機構、虛構「國家計劃」的詐騙案件，抓獲22名疑犯，涉案金額逾1,400萬元（人民幣‧下同，1,484萬港元）。
涉款逾1484萬
案情指，犯罪集團通過成員在親朋好友間口耳相傳，推廣所謂「國家政策大系統」、「特殊產業」以及「985國際金融」等項目，謊稱這是有政府機構背景、非公開的融資項目，只要一次支付168元（約178港元）成為會員，在計劃成功後每人不僅能夠分派一份體面的工作，享受到五險一金保障，工作之後還能配給私家車，亦能一次過獲分380萬元（約403萬港元）的高額紅利，回報率超過兩萬倍。
經數月調查，上海警方掌握該集團組織架構和核心成員身份，發現該集團由統計部、檢查部、培訓部、講師部、文秘部以及數十個團隊組成，每個團隊內還有自己的組長、統計員和助理。
去年9月，上海警方在全國9個省市同時展開抓捕行動，繳獲40餘部作案用手機及電腦，100餘本紙質會員資料等。
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