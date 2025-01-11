被拐獲救男演員 曼谷搭機回上海

王星稱進緬甸鄉村 始意識遭暗算 內地官媒報道，在泰緬邊境失聯獲救的內地男演員王星，昨日晚上在泰國警方護送下抵達曼谷素萬那普機場，並乘坐航班返回上海。較早前，王星向泰國警方透露，自己是直到穿過河流進入緬甸鄉村，發現環境非常簡陋、沒有娛樂設施，才意識到可能被騙。

泰國國家警察總署督察長塔查猜周四接受內媒專訪時表示，根據調查結果，王星收到工作邀約來到泰國，乘坐「工作邀約方」安排的車輛從曼谷素萬那普機場出發，途中曾拍攝照片和地標，並且傳給在中國的親屬。初步調查已確認，他是人口販運受害者。

泰警指車輛直奔邊境易追蹤 接到中方求助後，泰方動用監控錄像、電話紀錄等技術手段追蹤王星位置。塔查猜指調查進展較快是因王星從素萬那普機場出發後，中途基本沒停留，所乘車輛非常明確地直奔邊境，故非常迅速地追蹤到其越境具體地點，隨後找到司機，從而獲得確切訊息。

對於其他潛在同類案件，塔查猜稱如有人求助，泰方會根據法律程序協助，但有些案件較複雜，如中途換車、換人、改變方向等，追蹤工作會變得更困難。他提醒赴泰的中國訪客警惕聲稱去鄰國工作的邀約，尤其是經過泰國到鄰近第三國，以免落入詐騙集團手中。他又認為應加強國際合作，聯合展開宣傳教育，避免人們在不知情下成為人口販運受害者。泰方下周將召開緊急會議，討論如何防止類似事件發生，包括制訂相關措施。

另一方面，公安部昨日舉行專題新聞發布會，公布前年7月部署展開打擊緬北涉中國電訊網絡詐騙犯罪專項工作以來，截至去年底累計抓獲5.3萬多名中國籍疑犯，徹底摧毀緬北果敢「四大家族」犯罪集團，相關案件陸續進入訴訟環節。臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區被全部剷除，帶動全國電詐立案數和損失大幅下降。本報綜合報道