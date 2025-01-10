廣東校現植物界活化石

中國廣東雲浮羅定市華僑中學校園內近日發現有植物界活化石之稱的松葉蕨（左圖），是該市首次記錄到松葉蕨。該植物早在3億多年前的泥盆紀已存在，野生松葉蕨在廣東較為少見。生物科教師帶領學生展開校園植物調查（右圖）時，偶然在一棵白玉蘭老樹腐朽後的地面上發現松葉蕨，經由肇慶學院植物學研究專家確認。