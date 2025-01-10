傳奇女法老 祭廟遺址被發現 大批雕刻銘文極罕見

埃及旅遊和文物部周三宣布，在熱門旅遊城市樂蜀發現古埃及傳奇女法老哈斯普蘇的河谷祭廟地基遺址，可追溯至公元前1500年。遺址出土超過1,000塊磚塊和碎片，上面有清晰雕刻和銘文，在該時期非常罕見。由於哈斯普蘇的祭廟經歷過毀壞，今次發現更顯可貴。

河谷祭廟是通往陵墓的主要通道。挖掘由前旅遊和文物部部長兼考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）領導，自2022年起進行，他形容：「這是我們首次發現1,500塊有圖案的磚塊，是我一生中見過最美麗的場景，色彩鮮艷」。遺址另出土100塊石灰岩和石英岩石板，上面刻有哈斯普蘇王室徽章，以及負責監督祭廟建造的建築師森穆特（Senmut）之名。

哈斯普蘇是古埃及第十八王朝法老，亦是古埃及第二位女法老，最初作為圖特摩斯三世的繼母攝政，後來正式成為法老執政，期間停止對外戰爭，開啟與敍利亞、巴勒斯坦及其他鄰國貿易，令古埃及迎來繁華。哈斯普蘇在位僅21年，於公元前1458年去世，圖特摩斯三世重掌權力後，哈斯普蘇的相關歷史，包括河谷祭廟和雕像遭故意毀壞。

另尋獲古埃及王后墳墓 考古團隊在哈斯普蘇的河谷祭廟附近，另發現古埃及第十七王朝大王后特提舍麗（Tetisheri）的墳墓、中王國時期墳墓，以及古埃及最後第三十三王朝的青銅錢幣。特提舍麗的陵墓用岩石簡單雕刻而成，位於一個泥磚拱形小教堂的盡頭，紅色牆壁上塗抹一層白色灰泥。本報綜合報道