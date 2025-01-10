韓警促4分廳動員 抓捕尹錫悅

尹錫悅

【本報綜合報道】南韓傳媒昨日報道，警察廳國家調查本部周三向首都圈地區的首爾警察廳、京畿南部警察廳、京畿北部警察廳以及仁川警察廳等發公文，要求相關警察廳所屬刑警配合抓捕遭彈劾停職的總統尹錫悅。據悉，上述4處警察廳可動員人數逾900人。

首爾西部地方法院周二再次簽發針對尹錫悅的逮捕令，高級公職人員犯罪調查處長吳東運在國會接受質詢時表示，將抱着「最後一次」抓捕尹錫悅的心情展開抓捕。對此，尹錫悅代理律師昨日再次表示，首爾西部地方法院簽發逮捕令涉嫌程序違法，將不予配合。

尹被指沉迷極右翼影片 另外，日媒周二報道，尹錫悅在去年國會選舉前後，多次在聚餐場合提及「戒嚴令」。面對支持率低迷，尹錫悅沉迷觀看極右翼評論影片，並形容反對派是「反國家勢力」。一位前部長曾建議尹錫悅不要只看極右翼評論，應該關注主要媒體的報道方向，從中了解輿論動向。但尹錫悅不僅未聽取建議，反而大發雷霆。執政黨議員批評，尹錫悅是注重效率的檢察官出身，似乎無法理解政治需要花費時間來調和對立意見。