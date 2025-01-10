美副大使：朝兵夥俄作戰取經 向鄰國動武風險升

北韓稱成功射高超音速導彈 安理會討論 聯合國安理會周三開會討論北韓宣稱成功試射新型中程高超音速導彈，美國駐聯合國副大使謝伊（Dorothy Shea）警告，北韓從派兵協助俄羅斯攻打烏克蘭中獲益，取得戰爭經驗，令朝方更有能力向鄰國發動戰爭。

謝伊表示，北韓明顯地從獲取俄羅斯軍事裝備、技術和經驗中獲益，不排除北韓利用有關改進在全球推動武器銷售，同時爭取更多的軍事訓練機會。北韓駐聯合國大使金成則指，試射新型中程高超音速導彈是強化北韓防衞能力的計劃之一，反指美國雙重標準，定性以色列在加薩地帶的殺戮為自衞，但批評北韓合法行使自衞權，「加薩逾4.5萬名平民死亡，美國卻把以色列的邪惡大屠殺暴行美化為自衞權。」

俄否認與平壤共享太空技術 俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞重申，是美國、南韓和日本軍演挑釁北韓。此外，他駁斥了美國關於俄羅斯打算與北韓分享太空和衞星技術的指控，稱此類聲明毫無根據，旨在抹黑莫斯科與平壤的雙邊合作。

俄烏戰況方面，烏克蘭空軍司令部周二稱，上月13日俄軍發動大規模空襲、發射近200架無人機與94枚導彈期間，F16戰機使用空對空導彈及機關炮摧毀6枚俄羅斯巡航導彈，創下F16歷史紀錄。參與攔截的F16機師憶述，雖然當時受到電子干擾，但仍成功鎖定目標，先後發射中程和短程空對空導彈擊落4枚導彈。由於4枚掛載空對空導彈已全數發射，加上油料短缺，因此F16返航基地。

烏F16毀6俄導彈創歷史紀錄 惟機師回程途中發現有巡航導彈飛向基輔，決定冒險用機關炮向飛行時速超過650公里的目標開火，結果兩枚導彈凌空爆炸。F16機師表示，使用機關炮擊中導彈的可能微乎其微，且可能受導彈爆炸碎片波及，但只能按照美國教官教導方式，作出力所能及的嘗試。烏克蘭空軍司令部證實，機師在美國受訓時曾於模擬器上學習以機關炮擊落導彈，但在實戰中從未嘗試過。本報綜合報道