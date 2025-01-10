加國財長拒角逐執政黨魁

同日，另一名接替杜魯多的大熱加拿大能源部長威爾金森指，特朗普聲稱美國不需要加拿大提供任何東西的說法是錯誤。美國從加拿大獲得了巨大的經濟價值，而加拿大提供的資源是美國很難從其他國家獲得的，除了使用加拿大的資源，美國別無選擇，就算有也不經濟。威爾金森指出，美國很難找到加拿大原油、鈾、鉀肥和其他關鍵礦物的替代品，替代方案是從中國購買，在某情況下這實際上不是一種選擇，因為中國已經禁止某些關鍵礦物出口。她還警告，當涉及到加拿大潛在的貿易報復時，沒有甚麽是不可能的，包括出口稅。