丹麥外長反擊特朗普 「格陵蘭或獨立 絕不併入美」

回應對方「武力奪取論」 法德立場相若 美國候任總統特朗普稱不排除使用武力奪取格陵蘭島後，丹麥外交部長拉斯穆森周三表示，如果格陵蘭島居民願意，當地可能會獨立，但不會成為美國的一個州。即將卸任的美國國務卿布林肯亦稱，美國控制格陵蘭不是好主意，相信不會發生。

拉斯穆森說，格陵蘭是丹麥一部分，但丹麥完全承認格陵蘭有獨立的意願，若最終實現、格陵蘭將會獨立，但當地不太可能成為美國的一個聯邦州。他續稱，隨着俄羅斯和中國在北極地區的活動增加，美國對北極安全問題的擔憂加劇絕對合理，但不認為丹麥處於外交政策危機，願意與美國人對話，探討如何更加緊密地合作。

布林肯亦指「吞併」不是好主意 正訪問法國的布林肯回應指，特朗普要控制格陵蘭島的言論顯然不是一個好主意，而且不會發生，不應浪費過多時間談論它。法國外長巴羅態度強硬，雖然不相信美國會入侵，但歐洲不會讓其他國家襲擊主權邊界。德國總理紹爾茨亦稱必定不能以武力改變邊界，這項原則適用於所有國家，不論是東方抑或西方。在與歐洲夥伴的討論中，歐洲對美國最近的言論感到不安，必須團結。

歐盟指特朗普瘋狂 促尊重主權 歐盟表示，現時談論的是一個未上任政府相當瘋狂的假設，各國主權必須作為原則問題得到尊重。歐盟委員會發言人皮尼奧指，共同防禦條款涵蓋格陵蘭時，但現時談論的確實是極為理論化的東西，不想詳細闡述。

與此同時，特朗普在旗下社交平台Truth Social轉發《紐約郵報》周三的封面。封面大標題為「門羅主義」、副題是「特朗普對西半球的願景」。封面用了一張北美洲地圖，加拿大，格陵蘭，巴拿馬運河及墨西哥灣的位置分別被加上紅色交叉。加拿大被加上「第 51 州」；格陵蘭寫有「我國的土地」；巴拿馬運河改為「巴拿馬-讓美國再次偉大」；墨西哥灣改為「美洲灣」。 特朗普未貼留言，但外界相信他認同有關封面的設計，反映其擴展美國領土計劃。本報綜合報道