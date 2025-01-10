微塑膠污染美6種海鮮 可致癌
【本報綜合報道】美國最新研究發現，俄勒岡州6種主要海鮮受人為顆粒污染，包括微塑膠。人類吸收微塑膠後可能擾亂賀爾蒙分泌，甚至於增加罹患癌症風險。論文上月刊於國際科學期刊《毒理學前沿》。
微塑膠是小於5毫米的塑膠碎片。波特蘭州立大學應用海岸生態實驗室科學家檢測合共182份海鮮樣本，包括黑石斑魚、鱈魚、帝王三文魚、太平洋鯡魚、太平洋七鰓鰻和粉紅蝦，發現180份樣本受人為顆粒污染，污染顆粒多達1,806粒，當中82%是合成纖維、17%是塑膠、0.7%是塑膠薄膜。粉紅蝦人為顆粒含量最高，而帝王三文魚受污染最少。
商店購買比直接撈捕嚴重
研究認為小型海鮮食用浮游生物時，會錯誤吞下人為顆粒。商店購買鱈魚比直接捕撈鱈魚含有更多人為顆粒，反映鱈魚在運送過程受到更嚴重污染。論文作者俄勒岡州立大學農業科學學院生態毒理學家布蘭德（Susanne Brander）指出，微細纖維似乎會從腸道進入肌肉等其他組織，對其他生物有廣泛影響，可能包括人類。
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