微塑膠污染美6種海鮮 可致癌

微塑膠是小於5毫米的塑膠碎片。波特蘭州立大學應用海岸生態實驗室科學家檢測合共182份海鮮樣本，包括黑石斑魚、鱈魚、帝王三文魚、太平洋鯡魚、太平洋七鰓鰻和粉紅蝦，發現180份樣本受人為顆粒污染，污染顆粒多達1,806粒，當中82%是合成纖維、17%是塑膠、0.7%是塑膠薄膜。粉紅蝦人為顆粒含量最高，而帝王三文魚受污染最少。