洛杉磯山火5死 撤15萬人 波及名人聚居地

近百年最嚴重 料經濟損失3900億 美國加州洛杉磯山火持續擴大仍然未受控，截至周四造成最少5人死亡，多人受傷包括救援人員，並摧毀過千幢建築物。政府下令超過15萬人撤離，預計今次大火將成為洛杉磯近百年來最嚴重山火，經濟損失高達500億美元（約3,900億港元）；總統拜登取消前往意大利羅馬的訪問行程，到洛杉磯視察災區，並承諾會頒布聯邦緊急狀態以調動資源救災。

火勢最先從三面夾擊洛杉磯，西面沿海太平洋帕利塞茲（Palisades）、北面赫斯特（Hurst）和東北面的伊頓（Eaton）在強風和乾燥天氣下起火，火場面積多達108平方公里，濃煙和灰燼籠罩整座城市。超過100間學校因火災風險關閉，150萬戶面臨停電。風勢導致直升機無法從高空灑水灌救，洛杉磯消防局呼籲休班及鄰州消防員提供協助。到周三深夜再多4個區域起火，分別是利迪婭（Lidia）、奧利瓦斯（Olivas）、伍德利（Woodley）、日落大道（Sunset），令災場增至7處。

鄰縣調派消防 居民限用水 拜登周三抵達聖莫妮卡消防局，與加州州長紐瑟姆聽取簡報，洛杉磯市消防局長克勞利（Kristin Crowley）強調當地絕對仍未脫離危險。紐瑟姆下令超過1,400名消防員撲火，並出動國民警衞軍協助。

另外，由於洛杉磯縣的消防人手不足以應付山火，已由加州另外6個縣調派人手協助。由於消防抽調水源撲火，政府已敦促居民限制用水。

豪宅區居民棄車逃生堵路 重災區帕利塞茲是人口稠密富裕社區，在富豪和名人聚居的卡拉巴薩斯（Calabasas）和聖莫妮卡（Santa Monica），豪宅在火燄旋風中倒塌，游泳池被熏黑，跑車輪胎在高溫下熔化，大量居民棄車逃生導致道路堵塞。由於加州缺乏降雨，不少災區又位處高地，加上強風影響下，令消防部門一度無法派飛機投擲水彈。

洛杉磯對上一次嚴重山火發生於2008年，當時薩爾（Sayre）大火燒毀超過600座建築物。1961年的貝萊爾（Bel Air）大火則燒毀近500間房屋，當時是近半世紀以來最嚴重山火。本報綜合報道

加州一間安老院安排長者疏散。 洛杉磯山火地圖 洛杉磯山火至今仍未受控。 大火波及城市，建築物被燒毀。