冷空氣影響兩岸 台下周或低見5℃

【本報綜合報道】中國大陸中央氣象台網站昨日發布中期天氣預報，料未來10日受弱冷空氣活動頻繁影響，全國大部分地區降水偏少。江淮、江南、華南及雲南等地氣溫偏低1℃至3℃。昨日新一股冷空氣開始南下影響廣東，今日至明日粵北山區溫度或降至零下。台灣下周日至下周一氣溫或低見5℃。

西藏青海等地有陣風

過去10天，大陸大部地區無降水或降水偏少。預計未來10天，大陸大部分地區降水仍偏少；除西南、華南、黑龍江、吉林、湖南等地累計降水兩至8毫米，西藏、西南局部地區降水10至25毫米，其餘大部分地區降水量不足兩毫米或無降水。昨日受冷空氣影響，江漢、江南、貴州、華南、新疆、青藏高原等地將降溫4℃至6℃，局地降溫8℃以上。昨日上午8時至今日上午8時，新疆、西藏、青海、川西高原、內蒙古、華北、山東半島、遼東半島、華東沿海等地風力5至6級、陣風7至8級；東部和南部海域風力7至8級、陣風9級，其中台灣海峽部分海域風力可達9級、陣風10級。