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手機程式始創人自殺 前妻將上庭
內地手機應用程式WePhone始創人蘇享茂疑遭前妻翟欣欣敲詐勒索，2017年跳樓自殺身亡。蘇男家屬及後對翟女提出刑事附帶民事訴訟，內媒周二從知情人士處獲悉，案件將於本月21日開庭。較早前有報道指，翟女或將獲刑10年以上。（綜合報道）
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