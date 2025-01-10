兩岸國際

九寨溝賣假銀鎖 商家遭責令退款

內地一名遊客近日投訴四川九寨溝景區售賣假銀鎖。九寨溝縣委網信辦回應稱，相關情況屬實，景區相關部門已責令商家全額退款，並對商家作出嚴厲處理。事主戚女士投訴，購買前曾再三詢問攤主是否是純銀，攤主向她確認是純銀，但她回家驗證卻發現是假的。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者