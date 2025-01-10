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九寨溝賣假銀鎖 商家遭責令退款
內地一名遊客近日投訴四川九寨溝景區售賣假銀鎖。九寨溝縣委網信辦回應稱，相關情況屬實，景區相關部門已責令商家全額退款，並對商家作出嚴厲處理。事主戚女士投訴，購買前曾再三詢問攤主是否是純銀，攤主向她確認是純銀，但她回家驗證卻發現是假的。（綜合報道）
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