九寨溝賣假銀鎖 商家遭責令退款

內地一名遊客近日投訴四川九寨溝景區售賣假銀鎖。九寨溝縣委網信辦回應稱，相關情況屬實，景區相關部門已責令商家全額退款，並對商家作出嚴厲處理。事主戚女士投訴，購買前曾再三詢問攤主是否是純銀，攤主向她確認是純銀，但她回家驗證卻發現是假的。（綜合報道）