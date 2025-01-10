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旅美教授入稟 台網紅獲判無侵權
台灣網紅「歷史哥」李易修早前形容旅美教授陳時奮是「流浪教師」，質疑對方是民進黨「側翼」，遭陳時奮入稟法院，求償151萬新台幣（約36萬港元）。台媒周三報道，台北地方法院經審理認為李易修無侵權行為，判決陳時奮敗訴。（綜合報道）
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