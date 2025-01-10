王毅訪乍得後 總統府槍戰19死

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周三訪問乍得，在首都恩賈梅納會見乍得總理哈里納，強調中方願與乍方加強全方位合作，繼續在重大問題上堅定相互支持，共同反對強權霸凌，維護雙方正當權益，維護國際公平正義。而該國總統府於同日發生槍戰，造成19人死亡、9人受傷。

街上部署坦克 平民逃離 乍得政府證實，在恩賈梅納的總統府周三晚上遭武裝分子襲擊，安全部隊迅速制服襲擊者，其中襲擊者18死6傷，安全部隊一死3傷，其中一人傷勢嚴重。事發後，通往總統府的道路被封鎖，街上部署了坦克，平民逃離該地區，警方在市中心設立了檢查站，當局強調局勢已完全受控。

王毅與哈里納會面時表示，對方擔任駐華大使期間，為促進中乍友好發揮了橋樑和紐帶作用。中方願同乍方加強對接，推動十大夥伴行動在乍得落地見效。哈里納則指，乍得政府將把對華關係置於外交政策最優先位置，做中國最堅定、最可靠的夥伴，堅定奉行一中政策。乍方期待同中方深化互利合作，實現共同發展，歡迎更多中國企業來投資興業。