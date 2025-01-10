國台辦斥炒作電纜受損渲染威脅

【本報綜合報道】台灣位於基隆港外海的海底通訊電纜上周五傳出遭與大陸有關的喀麥隆籍順興39貨輪拖斷，大陸國台辦周三批評民進黨當局刻意把事故渲染炒作為所謂大陸灰色地帶威脅，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段。台灣陸委會其後回應稱，大陸的權宜船劣迹斑斑，政府必須審慎以對。該貨輪所屬船運公司的中國董事郭文杰同日否認責任，稱沒證據顯示該船涉事，強調是一次正常航行。

台擴查民眾領大陸身份證 此外，近日有網紅製播紀錄片，揭露大陸以補助及可取得貸款等手段，引誘台灣民眾申辦大陸的身份證，中間人稱已有十多萬台灣人領有大陸身份證。台灣法務部調查局周三表示極為重視，已查知部分台灣人領有大陸身份證或居民戶口簿，將依法函送內政部，並進一步擴大查察，呼籲民眾勿落入統戰陷阱，確保台灣自由民主淨土不被敵對勢力侵犯。

台灣高等檢察署台中檢察分署同日公布，2022年偵辦苗栗縣議員候選人黃桂坤疑收受大陸資金參選，經檢方向上追查所屬復康聯盟黨，發現成員涉違反安全法。該黨主席屈宏義被控收受大陸資金，吸收退役軍人擔任幹部，除找人參選立委，還到美國在台協會及4處軍事基地拍照、繪製座標圖交給陸方，檢方偵辦後起訴屈宏義等7人。