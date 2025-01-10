民眾黨號召明上街抗議司法不公

【本報綜合報道】台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年半，兩度交保後再遭法院羈押禁見，引發支持者不滿，民眾黨號召支持者在明日司法節上街，抗議司法不公。國民黨周三表示支持，歡迎各界出席。民眾黨本月19日將召開黨員代表大會，改選第4屆中央委員暨中央評議委員，黨主席補選預計在下月下旬完成。

國民黨表支持 民眾黨昨日公布最新民調顯示，35.2%受訪者認為檢察官起訴柯文哲程序不符合公平公正原則，更有41.5%認為檢方起訴柯文哲貪污等罪的證據不充分。同為在野陣營的國民黨文傳會主委、立委李彥秀周三表示，黨主席朱立倫日前已表態，歡迎社會各界人士、不滿台灣司法改革的人，都可參加民眾黨號召的大遊行。

台媒引述知情人士指，律師團主張柯文哲抗告，除了以往起訴後羈押的都是殺人、強盜等重罪，他目前涉犯貪污、圖利、公益侵佔罪，幾乎從沒起訴後仍被羈押前例。按目前檢方「非押不可」態度，若他不抗告，恐一直押到一審期滿的15個月。