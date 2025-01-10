歐盟調查華企行動 中方認定築投資壁壘

【本報綜合報道】中國商務部昨日發布公告，應中國機電產品進出口商會申請，根據《對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，去年7月決定就歐盟依據《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查，現認定相關做法構成貿易投資壁壘。

公告指，調查機關就被調查措施是否構成《調查規則》第三條所規定的貿易投資壁壘進行調查，先後赴受歐盟《外國補貼條例》調查影響的鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等企業實地調查，核實歐盟調查相關做法，了解企業遭受的具體影響和相關損失。調查顯示，截至去年11月底，歐盟委員會依據《外國補貼條例》相關規則已發起多次調查，主要類型包括依申報調查和依職權調查，分別有3宗及2宗，全部針對中國企業及其關聯公司。

致嚴重負擔 程序不透明 中方調查認定，歐盟《外國補貼條例》調查存在選擇性執法行為，對外國補貼的認定標準模糊，涉及範圍龐大並給企業造成嚴重負擔，程序不公開、不透明令企業參與調查存在巨大不確定性，調查中採取突襲檢查等執法手段明顯超出必要限度，對市場扭曲等關鍵認定主觀隨意，不合理做法疊加舉證責任倒置和嚴厲懲罰。被調查措施對中國企業、產品和投資進入歐盟市場造成阻礙或限制，亦損害相關企業及產品在歐盟市場的競爭力。