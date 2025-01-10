中央紀委全會公報 多項反腐首列任務

去年深化政治巡視 蠅貪蟻腐超常規懲治 中共第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議周一至周三在北京舉行，全會公報提到今年是「十四五」規劃收官之年，要推動落實全面從嚴治黨政治責任，縱深推進正風肅紀反腐，持續推進新時代新征程紀檢監察工作高質量發展，以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障。多項反腐重任第一次寫入公報，包括消防、高校、體育、開發區首列重點整治領域。

會上總結去年紀檢監察工作，部署今年任務，審議通過《深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障》工作報告。全會指出，去年深化拓展金融、國企、能源、煙草、醫藥、體育、基建工程和招投標等重點領域反腐，嚴肅查處政商勾連腐敗，深入查處新型腐敗和隱性腐敗；開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，以超常規舉措懲治「蠅貪蟻腐」；深化政治巡視，對68個部門單位開展常規巡視，首次對金融領域開展聯動巡視、對地級市提級巡視，並完善紀檢監察體制機制和法規制度體系等。

要求強化監督健全機制 全會對反腐敗鬥爭提出了新的更高要求，要做好今年工作，包括強化政治監督，鞏固深化黨紀學習教育成果，健全不正之風和腐敗問題同查同治機制，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，堅守政治巡視定位，深化落實紀檢監察體制改革任務，強化全面從嚴治黨政治責任，並開展「紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年」行動。當中公報明確指出，要着重抓好金融、國企、能源、消防、煙草、醫藥、高校、體育、開發區、工程建設和招投標等領域系統整治。本報綜合報道