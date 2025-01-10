山東貪官出鏡懺悔 指為政績統計造假

【本報綜合報道】內地官方電視台專題片《反腐為了人民》周三播出最後一集《以案促改促治》，披露了山東省政協前黨組成員、副主席孫述濤統計造假案，以及不法商人向重慶市政府文史研究館前黨組書記王合清行賄案等。其中孫述濤為撈政績經濟數據統計造假，王合清則接受保母式圍獵。孫述濤在片中出鏡懺悔指為了提拔、追求政績，突然把本地生產總值（GDP）弄那麼高，對此感到很後悔。

多次提高經濟發展指標 曾任山東省威海市委書記的孫述濤前年3月受查期間，被揭可能存在授意經濟數據造假。專案組發現2012年之前，威海GDP增速在內地排在靠後位置，但孫述濤擔任市委書記後，2013年排名便升到第7名，2015年至2017年都保持前3名。他調離威海後，2019年排名回落到第13名。經國家統計局核實2013年至2017年，威海市規模以上工業企業統計數據嚴重虛報，有企業被要求報大數，也有企業稱被借用名義虛報數據。片中指出，孫述濤為撈取政績、謀求個人提拔，多次提高年度經濟發展指標，制訂出脫離當地實際的虛高目標。在他施壓下，當時威海市各級統計部門不僅不能正常履職，反而要去給企業潤色數據。他前年10月被開除黨籍及公職，去年6月被判處無期徒刑。

重慶前區長受賄囚逾13年 王合清曾任重慶市萬州區委常委、秘書長，江津區委副書記、區長等職務，前年5月受查。調查發現，在他的行賄人中，小建築企業老闆汪坤和工程業者張勇在圍獵他最下工夫。其中汪坤不但替王合清的大小花費埋單，還對其一家各種喜好照顧周到。張勇被指對王合清進行管家式、保母式的圍獵，如發現對方無暇購物，就記下尺碼，每逢換季到商場為他選購高檔衣物。張勇又特意租下一套公寓作為專屬麻雀室，陪王合清過牌癮。王合清利用職權為他人在工程承接、土地開發、資金撥付等方面謀利，非法收受財物3,700多萬元（人民幣‧下同，約3,960萬港元），其中收受張勇2,100多萬元（約2,248萬港元），收受汪坤710多萬元（約760萬港元）。王合清去年被開除黨籍及公職，一審判囚13年3個月。