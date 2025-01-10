近6年屢遭網攻 日鎖定涉華黑客

【本報綜合報道】日本警察廳周三警告，疑與中國政府有關的黑客組織「Mirror Face」在過去近6年間，針對日本政府、民間企業和個人目標發起網絡攻擊，這是當地警方首次就該組織發出警示。

據報道，該黑客組織與涉華黑客組織「APT10」有關，自2019年12月以來，針對日本外務省、防衞省、政客以及處理資訊通訊和半導體的企業、組織、傳媒及相關個人發動網攻。已確認的網攻多達210次，恐有情報外洩，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）亦受害。

網攻方式包括發送標題含有「日美同盟」、「台海」、「俄烏戰爭」等跟安全和國際事務相關字眼的電郵，誘使收件人打開；或在多次電郵通訊後，發送含惡意程式的附件。警察廳警告民眾要小心那些看來奇怪的電郵，例如副檔名與平常不同的附件。

中方反對網安問題政治化 對於上述報道，中國外交部發言人郭嘉昆周四回應指，中方堅決反對並依法打擊黑客攻擊行為，更反對將網絡安全問題政治化，日本相關機構僅憑黑客攻擊的目標和方法就作出有關判斷，既不專業也不負責任。他指出，美國一些盟友近期配合美國散布關於中國的虛假資訊，他希望各方都能以事實為基礎，以國際規則為準繩，以客觀、公正、專業的態度處理網絡安全問題，而不是在政治鬧劇中扮演配角。