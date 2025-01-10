美媒指華黑客竊菲數據 中方否認

【本報綜合報道】美媒報道，中國政府支持的黑客入侵菲律賓政府行政部門，並竊取敏感數據。中國駐菲律賓大使館周三回應指，中方在黑客攻擊問題上的立場一貫、明確，堅決反對並依法打擊黑客攻擊行為，更反對亂扣帽子，毫無根據、出於地緣政治目的抹黑炒作。

稱美亂扣帽子 美媒早前引述知情人士報道上述消息，並提到網絡安全專家在前年和去年8月分別發現上述情況，同時向菲律賓官員報告。中國駐菲使館發言人回應時指摘，有關報道將黑客攻擊與南海問題相聯繫，並提及美國等向菲方提供了技術支持。發言人指出，誰是這次炒作鬧劇的幕後黑手，誰在利用網絡問題攪動地區局勢、尋求地緣政治私利，答案已不言自明。

英媒昨日另報道，美國財長耶倫受訪透露，周二與中國國務院副總理何立峰視像通話時，提出有關中國黑客網攻美國財政部的問題，並稱財政部將向議員通報此次攻擊事件。她認為，這是一個巨大的擔憂，無助中美關係，並非能在兩國關係中建立信心的事，美方已對來自中國和其他國家的網攻者採取行動。