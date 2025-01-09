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內蒙古多地現「寒夜光柱」
中國內蒙古呼倫貝爾市、錫林郭勒盟烏拉蓋管理區連日經歷低溫天氣後，先後迎來罕見「寒夜光柱」奇觀，夜空中五彩斑斕的光柱直插雲霄，光影交相輝映，景象極為壯觀。「寒夜光柱」是一種獨特冰暈現象，需在氣溫低於0℃、濕度大、無風條件下，水氣以冰晶形態懸浮在空中，反射周圍燈光才能形成。
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