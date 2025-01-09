澳洲裝置藝術展 體會當下事物消逝

【本報綜合報道】2019年至2020年，澳洲全國多地發生山火，導致大量動物死亡和流離失所。澳媒周二報道，當地3名藝術家以此為靈感，以黑白色為主調創作裝置及雕塑藝術展覽，希望喚醒人類對瀕危動物，以至當下逐漸消逝事物的體會。

討論人類對地球影響 展品以互動多媒體、聲音和雕塑裝置為主，包括只剩下骨架的樹熊，以及會播放鳥鳴聲的鳥屋群。部分作品會對觀眾行為作出反應，例如鳥屋群會在觀眾走得太近時變暗並變得安靜，希望提醒他們反思和尊重環境，不鼓勵大聲喧嘩的動作和閃光攝影。設計鳥屋群的克拉切特（Timothy Crutchett）希望觀眾能有所得着，開始討論人類對地球的影響。

參與展覽的奧查德（Chris Orchard）解釋，整個計劃受突如其來的蟬鳴所啟發，他說：「這好像是我們很久沒有聽到的聲音。我們如何透過展現事物，讓人們認識到它們的缺位？」奧查德希望觀眾離開時，對世界和人類可能失去的美好有更深刻體會。