科技革新 未來城市靜岡現身 今秋迎首百名居民

日本汽車公司豐田計劃於靜岡縣裾野市建設新一代技術試驗城市「Woven City」，董事長豐田章男周一宣布，Woven City第一期開業區域已完成建設，今年秋季將迎接首批100名居民，今後將向城市街區引入自動駕駛汽車、機械人、人工智能（AI）等尖端技術。

佔地總面積逾70萬平方米 豐田章男在美國內華達州拉斯維加斯舉辦的全球最大規模消費電子展「CES」開幕前召開記者會，披露Woven City今年秋季以後全面開始入住和實證試驗。已建成的第一期區域約有5萬平方米，計劃最終讓約360人居住。佔地總面積約70.8萬平方米的Woven City，未來將逐步拓展至讓豐田員工等約2,000人入住，測試尖端技術如何助力生活。

豐田章男強調，Woven City不只是生活、工作和娛樂地方，更是一個現實實驗室，居民都自願參與其中，讓發明家有機會在安全、真實環境中自由測試想法。他不期望Woven City成為營利項目，但希望它成為未來科技的孵化器，最終可能出現在每個家庭中。他計劃向新興企業和個人推進提供資金支援，邀請他們參與建設Woven City。

道路如網格交織城市街區 豐田章男介紹，命名Woven City意為希望建造道路像網格一樣交織在一起城市街區。構想中，城市道路分為快速車輛專用道、行人和慢速個人出行工具共存的長廊式道路、行人專用的公園內步行道。城市建築主要由碳中性木材製成，屋頂安裝太陽能電池板，所有城市基礎設施全部建在地下，居民可以利用AI檢查健康狀況並應用於日常生活。本報綜合報道