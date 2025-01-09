兩岸國際

捷藍客機 起落架現兩屍

美國捷藍航空一架空中巴士A320客機周一抵達佛羅里達州勞德代爾堡荷里活國際機場後，起落架艙內發現兩具嚴重腐爛的男子屍體，死者身份及國籍未明。偷渡者經常會躲進起落架艙，但起落架收起後內部空間狹窄，往往因缺氧而失去意識或凍僵。（綜合報道）
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